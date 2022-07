Cristina Cioran i-a rupt turta fiicei sale. Ce obiete a ales Ema de pe tavă

Fiica Cristinei Cioran a împlinit 1 an, iar vedeta i-a rupt turta. Așa cum este tradiția, micuța Ema a ales câteva obiecte de pe tava pregătită de nași. Pe data de 18 iulie, Eva a împlinit 1 an, iar Cristina Cioran a organizat o petrecere în cinstea fiicei sale.„Acum un an se năștea Ema, puțin […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea