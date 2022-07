Ce spune Adda după ce a slăbit foarte mult. „Mă gândesc cu frică. O să fiu din nou subiect de bârfă”

17:30

Premierul Boris Johnson şi-a luat rămas-bun miercuri de la parlamentarii britanici, în ultima sa sesiune de întrebări în calitate de prim-ministru. ”Misiune în mare parte îndeplinită… Hasta la vista, baby”, și-a încheiat Johnson discursul, în aplauzele conservatorilor, potrivit Reuters. „Noi am ajutat, eu am ajutat să trecem această țară printr-o pandemie și am pus umărul […]