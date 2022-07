„Bridgerton” începe producția pentru sezonul 3

13:50

Netflix a început producția pentru „You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!”, o nouă comedie cu Adam Sandler („Hustle”), câștigătoarea Tony Idina Menzel („Uncut Gems”) și Sarah Sherman care fac parte dintr-o echipă […] Articolul Adam Sandler, Idina Menzel și Sarah Sherman, în distribuția comediei „You Are SO Not Invited To My Bat Mitzvah!” apare prima dată în Apropo.ro.