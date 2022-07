A ”bubuit” tot Herăstrăul! Asta chiar e combinația anului! Super jurnalista vrea să-l ”posede” pe ”Regele nightlife-ului” din România!

13:10

Înainte de amânarea creditelor de la bancă, specialiștii vin cu noi soluții pentru românii aflați în impas. Iată ce trebuie să faceți! Tot mai mulți români se află în impas și sunt nevoiți să apeleze […] The post Soluțiile pe care le au românii care au dificultăți la plata creditelor. Ce trebuie să facă înainte de amânarea ratelor appeared first on Cancan.