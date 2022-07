Isterie într-un judeţ din România! Ce s-a întâmplat, după ce s-a anunţat că au fost puse în circulaţie bancnote false de 10 lei

17:50

Lumea folclorului este marcată de o mulțime de rivalități. Cântăreți celebri au fost puși în situații delicate, ba chiar au ajuns să își piardă din drepturi, în urma diverselor animozități. Este și cazul Angelicăi Stoican, […] The post Culisele unei rivalități celebre: Angelica Stoican vs. Maria Ciobanu appeared first on Cancan.