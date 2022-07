Marius Tucă Show începe vineri, 22 iulie, de la ora 20.00, pe Gândul.ro

10:50

Poșta Română are aproximativ 25.000 de angajați, fie că vorbim de poștași, de dispeceri ori manipulant marfă, salariile acestora nu sunt deloc atrăgătoare. Iată ce venituri are un angajat de la Poșta Română în 2022!