Vacanță de coșmar pentru Lili Sandu și familia ei, în Grecia: „Am crezut că o să fie ceva foarte frumos, dar a fost…”

12:40

Prețurile în stațiunea Mamaia ating limite incredibile. Recent, Florin Petrescu (Axinte de la Vacanţa Mare) s-a declarat şocat de preţurile uriaşe de pe litoralul românesc, în special de cele din staţiunea Mamaia. Actorul a rămas […] The post Să vezi și să nu crezi! Notă de plată colosală plătită în Mamaia de n grup de prieteni ai lui Axinte de la Vacanţa Mare appeared first on Cancan.