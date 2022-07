Moldova nu a permis trupelor ruse de rotaţie din Transnistria să intre pe teritoriul său

21:30

Lungmetrajul ''Oameni de treabă'', în regia lui Paul Negoescu, o coproducţie România/Bulgaria, şi documentarul ''The Chalice. Of Sons and Daughters'', realizat de Cătălina Tesăr şi Dana Bunescu, au fost selectate în cadrul celei de-a 28-a ediţii a Festivalului de Film de la Sarajevo, informează Agerpres.