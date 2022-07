Cu cine a vorbit Alexandru Arșinel la telefon, înainte să fie internat la azil. Detalii de ultimă oră despre starea actorului

15:40

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) vine cu un anunț important pentru toți românii cu pensii sub 1.500 de lei. Iată ce se întâmplă voucherele sociale în valoare de 250 de lei! Potrivit unui comunitat […] The post Veste importantă pentru românii cu pensii sub 1.500 de lei! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp appeared first on Cancan.