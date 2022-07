Cea mai bună rețetă de zacuscă. Este mai veche de 100 de ani, dar puține gospodine o știu

19:40

Românii au primit astăzi o veste bună, în momentul în care au aflat că Președintele României a promulgat o nouă lege. Klaus Iohannis este de acord ca unii români să își primească banii înapoi pentru […] The post Klaus Iohannis a promulgat legea! Ce se întâmplă cu românii amendați în pandemie appeared first on Cancan.