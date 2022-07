Gândul.ro lansează emisiunea ‘’Cu GÂNDUL la București’’

19:50

AMN a transmis care va fi prognoza meteo pentru weekendul 22 iulie – 24 iulie. Potrivit datelor comunicate, românii trebuie să se aștepte la caniculă, temperaturile trecând de 40 de grade Celsius. Conform datelor comunicate […] The post România, sub cupola de foc! Vremea o ia razna, iar temperaturile vor trece de 40 de grade appeared first on Cancan.