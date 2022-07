Perversu' de pe Târgu Ocna și Fachiru' din Periș şi-au "primis-o" în direct. Cei doi se pregătesc de luptă: „Nu suntem egali”

15:50

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „M-am simțit rău. Eu nu suport căldura! Orice om normal la 85 de ani, la 36 de grade, are nevoie de ventilator! Acum am fost acolo, la premiile pentru actualitatea muzicală. Am primit un premiu pentru întreaga mea activitate”, a declarat celebrul compozitor la Antena Stars, potrivit SpyNews. Deși spune că nu are probleme de sănătate îngrijorătoare, artistul a mărturisit că a fost...