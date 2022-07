Temperaturi record! Meteorologii anunţă cod portocaliu de caniculă în 10 judeţe. Ce restricţii au fost impuse

16:00

Grupul de presă Gândul anunță lansarea unei noi emisiuni săptămânale, Cu GÂNDUL la București, realizată de jurnalistul Nicolae Oprea, avându-l ca invitat permanent pe Marius Pavel, consilier CGMB. Emisiunea săptămânală va fi difuzată pe platforma […] The post Gândul.ro lansează emisiunea ‘’Cu GÂNDUL la București’’ appeared first on Cancan.