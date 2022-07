”Unchiul Popa e cel mai tare!” Iubitul lui Babs a primit vestea de milioane de la fratele lui aflat în Germania

17:30

Se măresc pensiile din 2023? Ministerul Muncii face, în această perioadă, calcule pentru o posibilă majorare a pensiilor în acest an. Scenariul cel mai optimist arată că pensiile ar putea fi majorate cu 12,3%. Dar acesta nu […] The post Cu cât ar putea crește pensiile din 2023. Câți bani vor primi românii în plus appeared first on Cancan.