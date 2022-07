Nu e glumă! Ce mesaj a putut să-și pună românul pe gard. Imaginea a ajuns virală

20:40

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr milionar român. La numai 17 ani, acesta a plecat în New York să îşi construiască propria companie, iar acum duce o viață la care alții doar visează. Sebastian Dobrincu […] The post Sebastian Dobrincu, prima reacție atunci când a văzut un milion de dolari în cont: ”Mă uitam la ecranul ăla și…” appeared first on Cancan.