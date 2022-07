Bancul zilei. ”Vii la mine la nuntă?”. Ce răspuns a primit tânărul

12:10

Meteorologii anunţă cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic în zece judeţe. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade. În acelaşi timp, CNAIR a instituit restricţii de circulaţie în judeţele vizate. Iată ce zone for fi […] The post Temperaturi record! Meteorologii anunţă cod portocaliu de caniculă în 10 judeţe. Ce restricţii au fost impuse appeared first on Cancan.