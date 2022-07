Cum ar arăta Delia dacă ar opta pentru industria modeling-ului: „E un act de curaj să nu-ți pese”

14:00

Cartofii prăjiți sunt pregătiți de foarte multe persoane, tocmai de aceea majoritatea consideră că știu deja toate secretele care țin de acest preparat culinar. Totuși, există un mic truc folosit de bucătarii pricepuți cu ajutorul […] The post Cum poți pregăti cei mai buni cartofi prăjiți? Secretul pe care doar bucătarii mari îl cunosc appeared first on Cancan.