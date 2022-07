Noi probleme în familia lui Daniel Onoriu. Isabela a intrat în atenția poliției

14:10

Dorian Popa are motive de bucurie! Ciprian, fratele lui, va deveni tată pentru a doua oară, de băiat, de data aceasta, iar vloggerul așteaptă cu nerăbdare momentul. Iubitul lui Babs avea să facă dezvăluirea în […] The post ”Unchiul Popa e cel mai tare!” Iubitul lui Babs a primit vestea de milioane de la fratele lui aflat în Germania appeared first on Cancan.