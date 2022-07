Carmen Harra, o nouă previziune terifiantă: ”Omenirea, la ora actuală, trece printr-un purgatoriu”

21:50

Turiștii care merg în Tuzla trebuie să țină cont de faptul că plaja este sălbatică și are reguli diferite față de alte stațiuni. Cei care nu au grijă, pot fi amendați pe loc de către […] The post Turiștii care merg la plajă trebuie să aibă grijă! De ce pot fi amendați appeared first on Cancan.