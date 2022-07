FT: China nu a mai investit în Rusia de la începutul anului ca parte a iniţiativei One Belt - One Road

Ziarul britanic Financial Times notează că aceasta este prima dată după 2013 când Iniţiativa One Belt - One Road nu a fost folosită pentru a încheia noi acorduri între China şi Rusia timp de şase luni.

