Toni Petrea, OUT de la FCSB? Antrenorul pare hotărât să plece: „O să am o discuție cu patronul!”

FCU Craiova s-a impus cu 3-1 în fața campioanei CFR Cluj, la capătul unui meci excelent făcut de formația lui Marius Croitoru. La finalul partidei, antrenorul oltenilor, a oferit primele impresii despre jocul echipei sale. „Cred că am controlat de la un capăt la celălalt, așa cum s-a întâmplat și în partida de la Constanța. Am primit gol la prima intrare în careu a echipei adverse, dar am avut forța de a reveni. Pentru mine, este o victorie normală, nu e nimic wow. ...