Volodimir Zelenski va câştiga războiul cu Vladimir Putin? „Auzim asta în conversațiile lor tot timpul”

12:20

Lora a împlinit ieri frumoasa vârstă de 40 de ani, iar partenerul ei de viață i-a făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste de până acum. Fanii au rămas șocați în momentul în care au […] The post Declarație de dragoste a lui Ionuț Ghenu pentru Lora, care a înnebunit fanii: „Am crescut frumos. Bine, mai mult tu” appeared first on Cancan.