Anca Dinicu, momente de panică. Actriţa a sunat la politie şi a anunţat că mașina i-a fost furată

13:30

Specialiștii au descoperit un ingredient special care ar putea trata imediat bolile ce afectează plămânii. Problemele ar putea dispărea rapid, rezultatele fiind vizibile încă de la primele utilizări ale medicamentelor. Plămânii pot fi afectați de […] The post Ingredientul care curăță plămânii. Efectele se simt foarte repede appeared first on Cancan.