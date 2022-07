Accident rutier grav pe „Drumul morții”. Cinci persoane au murit pe loc din cauza impactului

14:10

Jean de la Craiova e pus pe treabă! Își lansează cartea în care bifează povestea vieții lui. Mai mult, vrea să fie "artist complet" și își pregătește debutul la Bollywood. Care va fi rolul cântărețului?