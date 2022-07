Ce bacşiş uriaş a primit o chelneriţă pentru o notă de plată de 13 dolari: „A intrat în biroul meu cu lacrimi în ochi și tremurând…”

16:30

Am pregătit pentru tine o conversație, care cu siguranță te va face să râzi. Iată replica unui bărbat după ce o femeie îi mulțumește pentru complimentul primit. -În poze toate sunteți frumoae, dar în realitate […] The post Cea mai tare conversație. Replica unui bărbat după ce o femeie îi mulţumeşte pentru complimentul primit appeared first on Cancan.