Securitatea cibernetică: ce este aceasta și care sunt principalele provocări?

Premierul ungar, Viktor Orban, a fost prezent sâmbătă la Școala de Vară de la Băile Tușnad unde l-a apucat grija pentru soarta Europei și a venit să ne-o împărtășească și nouă. Școala de vară de la Balvanyos, organizată cu precizie elvețiană, în fiecare an, a devenit un fel de TedTalks pentru elucubrațiile revizionismului maghiar. Sub pretextul că manisfestarea are rolul de a veni în sprijinul minorității maghiare din România, în fiecare an la TedBalvanyos se mai aruncă o fumigenă extremistă care ne lasă în ceață până în următorul an.