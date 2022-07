Nu s-a văzut la TV: momente tensionate după Sepsi - FC Argeș! Au scandat „Ria, Ria, Ungaria”, apoi ar fi agresat un fan piteștean: „Organizare zero. Noi stăteam în cușcă, jandarmii citeau regulamentul”

19:20

Ti se intampla des sa ai senzatia de picioare „grele” si sa vezi la nivelul gambelor vene proeminente, in special in sezonul cald? Cel mai probabil te confrunti cu varice.Problemele legate de varice sunt afectiuni cronice din ce in ce mai frecvente, care apar in urma unei stil de viata sedentar si a unei alimentatii deficitare in toata lumea. In acest articol vei vedea care sunt principalele cauze ale aparitiei varicelor si ce tratament natural varice exista pe piata. ...