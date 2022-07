A fost descoperită cauza hepatitei misterioase?! Ce spun experții din Marea Britanie

12:10

În urmă cu câteva săptămâni, fiica lui Ilie Năstase făcea acuzaţii dure la adresa tatălui său. Actuala parteneră a legendarului sportiv a intervenit şi i-a luat apărarea acestuia şi a explicat cum stau, de fapt, […] The post Ioana Năstase, atac dur la adresa fiicei lui Ilie: „Nu a muncit o zi în viața ei” appeared first on Cancan.