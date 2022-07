Un britanic i-a tăiat gâtul soției sale într-un „act de dragoste”, pentru a o ajuta să moară: „Aș face-o din nou”. Ce a decis judecătorul

23:00

Președintele american Joe Biden va participa luni la două întâlniri virtuale, el continuând să-și desfășoare activitatea de la Casa Albă pentru a arăta că nu este afectat de Covid-19, relatează The New York Times. De altfel, luni, medicul personal al Casei Albe, Dr. Kevin C. OConnor, a anunțat că simptomele „s-au rezolvat aproape complet” pe […]