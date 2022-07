Un bărbat a convins cinci femei să se îndrăgostească de el şi să-i dea bani. Cum a fost prins

14:20

Victor, un băiețel din Sibiu care nici nu a împlinit un anișor are nevoie 2.1 milioane de euro pentru a trăi. În urmă cu puțin timp, medicii i-au pus un diagnostic crunt: SMA (amiotrofie musculară […] The post Victor are nevoie de ajutor! La nici un an, micuţul a fost diagnosticat cu o boală genetică rară appeared first on Cancan.