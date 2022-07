Cum aflați rapid dacă veți avea bani la pensie. Ce trebuie să faceţi pas cu pas

16:50

Elena Udrea a avut parte de un vizitator neașteptat în Penitenciarul Târgșor. Fostul om politic a primit vizita fiicei sale, pe care nu o mai văzuse de mai bine de trei luni. Micuța s-a bucurat […] The post Elena Udrea și-a văzut fetița după 3 luni și jumătate! Cum a decurs întâlnirea în penitenciar appeared first on Cancan.