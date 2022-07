Aproape 1.800 de oameni au avut nevoie de ajutor medical luni din cauza caniculei

10:10

Treaba de căpătâi a unui jurnalist e să asculte, să înțeleagă și să redea. Când relatăm, nu contează opiniile noastre, dacă ne place sau nu Viktor Orban. Am vorbit cu oamenii din secuime care vin cu religiozitate, an de an, să asculte discursul premierului Ungariei în România. Ei sunt mândri că săptămâna viitoare, Orban își […]