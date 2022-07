Veşti bune! Angajaţii vor avea parte de o nouă minivacanţă de trei zile

18:00

Un nou avertisment din partea meteorologilor! Potrivit informațiilor, țara noastră este vizată de un cod portocaliu de furtuni violente și nopți cu temperaturi tropicale. Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat ce se va întâmpla în […] The post Avertismentul transmis de ANM! România, vizată de un cod portocaliu de furtuni violente și nopți cu temperaturi tropicale appeared first on Cancan.