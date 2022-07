Îngrijorător! A fost descoperit și cel de-al treilea caz de botulism în județul Suceava

23:50

BRomania e pe…alți cai mari! E vorba de o brunetă, nu de ”oficiala” lui, care l-a luat pe celebrul vlogger la întrebări în Loft Mamaia, zilele trecute. S-a întâmplat rapid, când cei doi au dat […] The post BRomania s-a făcut golan? Deși are iubită, vloggerul vrea să recupereze anii în care n-a ”lovit” nimic appeared first on Cancan.