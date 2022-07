Cosmin Cernat: “E normal să ai favoriți. El mi-a plăcut mie…” Vocea concurenților din Dominicană recunoaște că a favorizat anumite vedete…

09:20

Meteorologii au emis noi avertizări de caniculă în aproape toată țara, până joi. Potrivit ANM, zone din estul și sudul țării, inclusiv Capitala, se vor afla marți sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic […] The post ANM, o nouă avertizare meteo! A fost emis cod portocaliu de caniculă. Temperaturile ajung la 40 de grade celsius appeared first on Cancan.