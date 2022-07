 Avertisment de la mințile lucide: niciun prânz nu este gratuit!

17:00

Am citit cu mult interes temeinic documentatul și substanțialul articol scris de Florian Saiu despre Nicolae Carandino, omul care, în temnița de la Sighet, i-a închis ochii lui Iuliu Maniu. Și trebuie să spun că, alături de atât de bogatele informații pe care autorul le readuce în atenția cititorului de azi, acest text are și o generoasă încărcătură morală, el fiind și un omagiu adus de un mai tânăr jurnalist unei emblematice personalități a profesiunii noastre cea, încă, prea des considerată a fi doar ceea ce ne va interesa, mâine, mai puțin decât azi. În plus, fiind unul dintre cei care, cu mai bine de cinci decenii în urmă am avut privilegiul de a îl cunoaște pe Nicolae Carandino, trebuie să spun că, lectura acestui text, m-a făcut să mă întorc cu gândul la o anumită întâmplare ale cărei tâlcuri mi se par de o greu contestabilă actualitate.