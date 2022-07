Culiță Sterp oferă recompensă uriaşă pentru cei care îi pot da indicii despre hoții care l-au jefuit! „A fost la noi acasă Poliția, ei au zis că au fost minim 3-4 hoți”

12:50

Cel mai mare site de mică publicitate din România este asaltat cu anunțuri din partea posesorilor de bancnote vechi care vor să le valorifice. Vei rămâne surprins de câți lei cere un român pe această […] The post Dacă o ai acasă poți obține o sumă importantă. Cu cât se vinde pe OLX o bancotă de 1000 de lei din 1941 appeared first on Cancan.