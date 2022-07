Mihai Mitoșeru, iubeşte din nou! Prezentatorul de la Kanal D este pregătit să ajungă în faţa altarului

23:50

Cosmin Cernat a fost vocea unuia dintre cele mai de succes formate din showbiz-ul autohton. „Exatlon” a generat audiențe record, fapt ce a creat o luptă între Kanal D și PRO TV, câștig de cauză […] The post Cosmin Cernat: “E normal să ai favoriți. El mi-a plăcut mie…” Vocea concurenților din Dominicană recunoaște că a favorizat anumite vedete… appeared first on Cancan.