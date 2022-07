Palatul Bragadiru din Capitală a fost scos la vânzare pentru 26 de milioane de euro. Cum arată în interior

17:30

In anul 2017 s-a lansat in Romania un targ de arta populara reinterpretat sub forma unui magazin de artizanat si produse traditionale romanesti. Proiectul poarta numele Învie Tradiția și este unul foarte ambițios, deoarece aduce in prim plan peste 1500 de obiecte de arta populara. Produsele vin direct din atelierele meșterilor populari si sunt realizate dupa tehnicile autentice, vechi de mii de ani.