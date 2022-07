Numele lui Vladimir Putin a fost cântat cu frenezie de fanii turci la meciul Fenerbahce – Dinamo Kiev, din preliminariile UCL

18:00

Centrul de coordonare comun însărcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagră a devenit funcțional, fiind inaugurat miercuri la Istanbul, în urma acordurilor semnate între Rusia, Ucraina, ONU și Turcia pe 22 iulie, scrie Agerpres preluând AFP. Delegations from both #Ukraine and #Russia are in attendance today at the opening […]