Cum se menține Nicola? Artista în vârstă de 56 de ani își divulgă secretele tinereții fără bătrânețe!

17:00

Nicole Cherry (23 de ani) a vorbit în cadrul unui podcast despre una dintre cele mai mari frici ale sale. De asemenea, cântăreața a recunoscut că din cauza aceasta apelează periodic la ajutorul psihologului. Află […] The post Nicole Cherry a recunoscut! Cântăreața face vizite periodice psihologului. Iată care este motivul appeared first on Cancan.