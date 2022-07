Nicolae Dică, într-o situație dificilă înainte de returul cu Saburtalo » Șoc și nu prea: mereu s-a încheiat cu eliminarea românilor!

11:20

Dacă FCSB nu se va califica în fața lui Saburtalo, atunci își va distruge definitiv coeficientul european și, începând din sezonul viitor, nu va mai fi cap de serie fiindcă în acest moment figurează sub nivelul unor echipe no name precum Flora Tallinn sau Dudelange.FCSB joacă joi, 28 iulie, de la ora 20:30, returul cu georgienii de la Saburtalo, din runda a doua preliminară a Conference League. În tur, în Georgia, a fost 1-1. Partida este LiveTEXT pe GSP. ...