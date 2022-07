I s-au umplut conturile de bani după Survivor România! Ce sumă frumușică va încasa Zanni acum, după ce va urca în ringul MMA

22:00

Loredana Groza (52 de ani) a vorbit recent despre stilul de viață pe care îl are de mai bine de 20 de ani. Cântăreața a mărturisit și care sunt secretele sale pentru o siluetă suplă. […] The post Loredana Groza a spus care sunt secretele unei siluete de vis. Alimentele la care a renunțat definitiv cântăreața appeared first on Cancan.