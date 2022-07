Palatul Elisabeta, o ”perlă a Coroanei” în inima Capitalei

11:40

Polițiștii din Târgu Mureș au fost anunțați printr-un apel la 112 că o tânără s-a urcat la volan în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Nu mică le-a fost mirarea autorităților în momentul […] The post Șoferiță arestată din cauza fostului logodnic. Bărbatul a sunat la 112 după ce aceasta a rupt logodna appeared first on Cancan.