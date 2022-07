Nu și-a uitat foștii colegi » Florin Tănase, în tribune la FCSB - Saburtalo alături de nume importante ale fotbalului românesc

14:40

Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) a plecat în Statele Unite ale Americii, aolo unde va juca la turneul „Citi Open” (1-7 august), de la Washington.Va fi primul turneu din nou sezon pe hard penru jucătoare din România, care are ca obiectiv principal câștigarea US Open (29 august - 11 sepembrie).Simona Halep: „Obiectivul principal este US Open”„Mă simt bine. Am sentimentul plăcut de la Wimbledon. M-am odihnit, m-am antrenat din greu. ...