Ornela Pasăre și-a învins cea mai mare teamă: „Când treci printr-un accident urci cu greu la volan”

15:30

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Ioana Năstase a negat zvonurile legate de divorț și a mărturisit că are unele reacții necontrolate din cauza faptului că își dorește să-l protejeze pe Ilie Năstase de toate răutățile din jur. Nu (n.r. nu vrea să divorțeze). Am spus doar că am obosit un pic luptându-mă cu persoanele din jurul lui Ilie, care apar așa, peste noapte. În rest, nu. Clar (n.r. un divorț iese din calcul)....