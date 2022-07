BANC | Bulă îl întreabă pe Ștrulă, la o bere: „Bă, tu ți-ai măsurat-o vreodată?”

14:10

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, are COVID-19 şi se află în izolare, au precizat surse social-democrate pentru News.ro. Acesta se simte bine şi a aflat că este infectat în urma unui test pe care l-a […] The post Marcel Ciolacu are COVID. Și-a anulat întâlnirea cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu appeared first on Cancan.