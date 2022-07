Ce presupun serviciile all inclusive pe litoral şi cât costă în România şi Bulgaria

Cele 36 de hoteluri all inclusive de pe litoralul românesc oferă servicii all inclusive standard (marea majoritate), all inclusive light şi ultra all inclusive, precizează consultanţii unei agenţii de turism, explicând ce înseamnă aceste servicii în România şi cât costă.

