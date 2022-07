Colin Farrell spune că a avut atacuri de panică în timp ce filma „Thirteen Lives”

08:50

Foarte așteptatul „Killers of the Flower Moon” de la Apple în regia lui Martin Scorsese nu va apărea în acest sezon de Oscar. Drama cu Leonardo DiCaprio și Jesse Plemons în rolurile principale va fi […] Articolul „Killers of the Flower Moon”, filmul lui Martin Scorsese, cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, va fi lansat în 2023 apare prima dată în Apropo.ro.