Test IQ. Tu știi ce număr urmează în seria: 7, 10, 16, 28, 52? Doar geniile ghicesc

22:00

Marius Tucă (56 de ani) a mărturisit, în cadrul podcastului ”Fain & Simplu cu Mihai Morar”, cum l-a afectat cei doi ani de pandemie. Jurnalistul a făcut o serie de dezvăluiri legate atât de carieră, […] The post Cum a trăit Marius Tucă pandemia. Dezvăluirile făcute de jurnalist în podcastul lui Mihai Morar appeared first on Cancan.